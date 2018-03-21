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Геннадий Шилов: «В Уфе плохо принимали — проиграли „Арсеналу“, летим в Хабаровск»
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Геннадий Шилов: «В Уфе плохо принимали — проиграли „Арсеналу“, летим в Хабаровск» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Президент «Амкара» Геннадий Шилов объяснил, почему клуб хочет провести два домашних матча чемпионата России с «Локомотивом» и «Рубином» в Хабаровске. В то же время глава пермяков выразил надежду, что дальневосточное поле принесет команде удачу.
— Почему вы решили проводить матчи в Хабаровске, когда у вас резервное поле в Уфе?
— Чтобы дважды не летать, а готовится к матчам в Хабаровске (в 24-м туре «Амкар» должен принять московский «Локомотив», в 25-м — гостить у «СКА-Хабаровск», а в 26-м сыграть с «Рубином». — Прим. «СЭ»).
— Вы не считаете это шантажом премьер-лиги, которая пока не разрешает вам играть в Перми?
— Никакого шантажа я здесь не вижу.
— Почему тогда не сыграть в Австралии? Там еще и тепло.
— Мы прилагаем все усилии, чтобы подготовить свое поле.
— И все-таки, почему не Уфа?
— Мы придем к какому-то общему знаменателю. Обязательно.
— При этом вы принимали «Арсенал» в Уфе.
— Плохо принимали.
— Что это значит?
— Не везет.
— Поэтому вы решили сыграть в Хабаровске?
— Может там повезет.
После 23-х туров «Амкар» имеет 22 очка, и занимают 14-е, предпоследнее, место в таблице премьер-лиги, отставая от идущего 12-м «Динамо» на два балла. (Андрей СИЗЯКИН)
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