Геннадий Шилов: «В Уфе плохо принимали — проиграли „Арсеналу“, летим в Хабаровск»

Президент «Амкара» Геннадий Шилов объяснил, почему клуб хочет провести два домашних матча чемпионата России с «Локомотивом» и «Рубином» в Хабаровске. В то же время глава пермяков выразил надежду, что дальневосточное поле принесет команде удачу.

— Почему вы решили проводить матчи в Хабаровске, когда у вас резервное поле в Уфе?

— Чтобы дважды не летать, а готовится к матчам в Хабаровске (в 24-м туре «Амкар» должен принять московский «Локомотив», в 25-м — гостить у «СКА-Хабаровск», а в 26-м сыграть с «Рубином». — Прим. «СЭ»).

— Вы не считаете это шантажом премьер-лиги, которая пока не разрешает вам играть в Перми?

— Никакого шантажа я здесь не вижу.

— Почему тогда не сыграть в Австралии? Там еще и тепло.

— Мы прилагаем все усилии, чтобы подготовить свое поле.

— И все-таки, почему не Уфа?

— Мы придем к какому-то общему знаменателю. Обязательно.

— При этом вы принимали «Арсенал» в Уфе.

— Плохо принимали.

— Что это значит?

— Не везет.

— Поэтому вы решили сыграть в Хабаровске?

— Может там повезет.