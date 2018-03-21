Научившего «зиговать» мопса шотландца признали виновным в разжигании ненависти 

Житель Шотландии, который научил мопса своей девушки поднимать лапу в нацистском приветствии, признан судом виновным в разжигании ненависти. Об этом пишет Лента.ру. Источник напоминает, что скандальное видео Марка Мичана, на кадрах которого видно, как мопс поднимает переднюю правую лапу вверх по команде хозяина «Зиг хайль!», появилось на YouTube в апреле 2016 года. Мужчина уверял, что снял его, чтобы досадить своей девушке. Уже к суде она сообщила, что у неё нет сомнений в том, что ролик является примером специфичного чувства юмора Марка».
У шериф Дерека О'Кэрролла на это счёт есть своё мнение. Он обвинил мужчину в расизме и антисемитизме, поскольку он выложил ролик в публичный доступ. В конечном итоге судьи признал жителя Шотландии виновным. Приговор обладателю специфического чувства юмора будет объявлен позже.