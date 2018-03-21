Ещё
Научившего «зиговать» мопса шотландца признали виновным в разжигании ненависти
Далее:
Читайте также:
Ещё

Научившего «зиговать» мопса шотландца признали виновным в разжигании ненависти 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Житель Шотландии, который научил мопса своей девушки поднимать лапу в нацистском приветствии, признан судом виновным в разжигании ненависти. Об этом пишет Лента.ру. Источник напоминает, что скандальное видео Марка Мичана, на кадрах которого видно, как мопс поднимает переднюю правую лапу вверх по команде хозяина «Зиг хайль!», появилось на YouTube в апреле 2016 года. Мужчина уверял, что снял его, чтобы досадить своей девушке. Уже к суде она сообщила, что у неё нет сомнений в том, что ролик является примером специфичного чувства юмора Марка».
У шериф Дерека О'Кэрролла на это счёт есть своё мнение. Он обвинил мужчину в расизме и антисемитизме, поскольку он выложил ролик в публичный доступ. В конечном итоге судьи признал жителя Шотландии виновным. Приговор обладателю специфического чувства юмора будет объявлен позже.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Дарья Касаткина стала первой ракеткой России ЦСКА сразится в четвертьфинале Лиги Европы с «Арсеналом» Молодежный мундиаль в 2019 году пройдет в Польше
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитовой отказали в новых рекордах53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой83
Названы самые высокооплачиваемые футболисты России19
Журова отреагировала на бойкот ЧМ-20186
WADA назвало два последних условия для России20
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение