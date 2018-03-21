Научившего «зиговать» мопса шотландца признали виновным в разжигании ненависти

Житель Шотландии, который научил мопса своей девушки поднимать лапу в нацистском приветствии, признан судом виновным в разжигании ненависти. Об этом пишет Лента.ру . Источник напоминает, что скандальное видео Марка Мичана, на кадрах которого видно, как мопс поднимает переднюю правую лапу вверх по команде хозяина «Зиг хайль!», появилось на YouTube в апреле 2016 года. Мужчина уверял, что снял его, чтобы досадить своей девушке. Уже к суде она сообщила, что у неё нет сомнений в том, что ролик является примером специфичного чувства юмора Марка».

У шериф Дерека О'Кэрролла на это счёт есть своё мнение. Он обвинил мужчину в расизме и антисемитизме, поскольку он выложил ролик в публичный доступ. В конечном итоге судьи признал жителя Шотландии виновным. Приговор обладателю специфического чувства юмора будет объявлен позже.