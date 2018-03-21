История плюс новые технологии: «Екатеринбург-Арена» готова к ЧМ

В Екатеринбурге сдан в эксплуатацию стадион чемпионата мира по футболу. «Екатеринбург-Арена» примет четыре матча чемпионата, в том числе и поединок Египет — Уругвай. Эти команды сыграют в одной группе со сборной России. О новом стадионе рассказал спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин

Симбиоз истории с новыми технологиями. Арена футбольного чемпионата мира в Екатеринбурге официально открыта. Стадион на 35 тысяч мест сохранил старый советский фасад, но его начинка совершенно новая. Уже после мундиаля вместимость сократят до 23 тысяч зрителей. Причем закрывать на реконструкцию арену не будут, а просто разберут временные конструкции. Первую проверку стадион пройдет 1 апреля, когда в гости к местному клубу «Урал» приедет казанский «Рубин»

«Мы очень рады тому, что увидели. Была проделана огромная работа. Сейчас нам необходимо сосредоточиться на инфраструктуре вокруг стадиона. Мы уверены, что в течение нескольких недель все работы будут завершены. А в апреле уже посмотрим, как пройдут здесь тестовые матчи», — рассказал представитель ФИФА Колин Смит

Инфраструктура города к чемпионату мира преобразилась не хуже стадиона. Улучшена ситуация с общественным транспортом, также в Екатеринбурге увеличили пропускную способность железнодорожного вокзала и аэропорта.

В чужие ворота без остановок

Как забивают вратари

На «Екатеринбург-Арене» во время ЧМ пройдут всего четыре встречи, но зато с участием очень ярких сборных, у которых невероятно горячие болельщики.

Наиболее шумно в столице Урала будет 27 июня, когда здесь сыграют команды Мексики и Швеции. Мексиканцы во всей красе показали себя еще на прошлогоднем Кубке Конфедераций, когда устраивали красочные представления перед каждым матчем. Ну а шведы свою страсть к футболу с лихвой продемонстрировали после того, как лишили шансов на поездку в Россию итальянцев. Наверняка они продолжат это делать летом.

По словам организаторов, билеты на мундиаль в Екатеринбурге расходятся очень быстро. Вскоре их вообще не останется. Хотя это и неудивительно, учитывая какие звезды приедут сюда этим летом. Вполне возможно, что на Урале увидят даже легендарного шведа Златана Ибрагимовича.

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