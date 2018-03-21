Оренбурженке отказали в возбуждении дела после убийства собаки и щенков

В редакцию « АиФ Оренбург » обратилась возмущенная Ирина Томина.

Оренбурженка рассказала, что вместе с пенсионеркой Верой Владимировной и волонтерами заботилась о собачьем семействе, которое обитало по ул. Театральной между Волгоградской и Шарлыкским шоссе.

Молодая собака осенью впервые ощенилась, и неравнодушные люди установили ей будку и пытались пристроить щенков в добрые руки, когда те подросли. Спустя полторы недели после размещения объявлений о поисках дома для животных несколько щенков нашли себе хозяев.

«С 19 на 20 февраля щенки и их мать были убиты неизвестными. 20 февраля Вера Владимировна пришла утром их кормить и никого не увидела. На снегу — кровь, в трёх метрах от будки — свежие следы протекторов от машины. Закон Российской Федерации, а также Закон Оренбургской области запрещает умерщвление бездомных собак, не представляющих угрозы для жизни человека, — рассказывает Ирина. — Через несколько дней пошёл снег — кровь убитой собаки замело, а ещё через несколько дней кто-то вывез будку, и всё стало белым-бело от выпавшего снега и так чисто, как будто бы вообще не было ни собаки, ни щенков, ни будки. Но я не позволю забыть, что на этом месте были социально адаптированные щенки, с рождения знающие запах человеческих рук, доверчиво прижимающиеся к человеку, который дал им шанс на жизнь».

Оренбурженка подала заявление в полицию. Ей пришел официальный ответ, что состава преступления нет. Оренбурженка обратилась в прокуратуру

«АиФ Оренбург» будет следить за развитием событий.