По линии Бухара — Мискен запущено пассажирское сообщение

Новой линией также будут пользоваться составы, следующие по маршруту Ташкент — Саратов, Ташкент — Волгоград, Алма-Ата — Нукус, Андижан — Ургенч, Нукус — Ургенч — Термез.

Ранее железнодорожное движение между Ташкентом и Ургенчем осуществлялось объездным путем по линии Навои — Учкудук — Мискен. Новая железная дорога сократила расстояние между городами на 75 км.

Ветка Бухара — Мискен протяженностью 355 км была запущена 1 декабря 2017 года. Строительные работы продлилось 1 год. В рамках объекта построены 121 искусственное сооружение, 12 мостов и 6 путепроводов, 5 новых станций (Янгиабад, Тузтепа, Учачик, Сузакдор, Даутепа) и 5 разъездов (Машак, Азанир, Алабуга, Жакасай, Акчука).

Ранее АО «Узбекистон темир йуллари» сообщало о возможности запуска по новой линии движения высокоскоростных поездов Afrosiyob.