Ещё
Семёнов — о допинг-пробе: пришёл человек со стареньким Ipad, медленно работал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семёнов — о допинг-пробе: пришёл человек со стареньким Ipad, медленно работал 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Защитник сборной России Андрей Семёнов рассказал о подготовке команды к предстоящим товарищеским матчам с командами Бразилии и Франции. «Отрабатывали технико-тактические действия. Всё стандартно. Кто опаснее — Бразилия или Франция? Тяжело сказать, нужно знать какое функциональное состояние будет у команд. Но в целом, сейчас французы опаснее. Они сыграны, Евро-2016 показало, что у них сильная команда, очень атлетичная. Бразильцы же играют больше в техничный футбол, французы — атлеты.
Надоело ли сдавать допинг-пробы? Не то, чтобы надоело. У меня не так часто их брали. За последние два месяца — два раза. Ничего страшного, всё терпимо. Сегодня процедура немного затянулась. Не знаю с чем это связано. Сидел два часа. Пришёл человек со стареньким Ipad, очень медленно работал. Мне посчастливилось одним из первых прийти. Подниматься в 6:30 нам не тяжело», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
Чемпионат.com: последние новости
Какой из тандемов игрок – тренер добился наибольшего успеха в последнее время? «Фонбет» приглашает на решающие матчи Евролиги Анализ готовности сборной России к матчам с Бразилией и Францией
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитовой отказали в новых рекордах53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой83
Названы самые высокооплачиваемые футболисты России19
Журова отреагировала на бойкот ЧМ-20185
WADA назвало два последних условия для России19
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение