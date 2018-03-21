Защитник сборной России Андрей Семёнов рассказал о подготовке команды к предстоящим товарищеским матчам с командами Бразилии и Франции. «Отрабатывали технико-тактические действия. Всё стандартно. Кто опаснее — Бразилия или Франция? Тяжело сказать, нужно знать какое функциональное состояние будет у команд. Но в целом, сейчас французы опаснее. Они сыграны, Евро-2016 показало, что у них сильная команда, очень атлетичная. Бразильцы же играют больше в техничный футбол, французы — атлеты.
Надоело ли сдавать допинг-пробы? Не то, чтобы надоело. У меня не так часто их брали. За последние два месяца — два раза. Ничего страшного, всё терпимо. Сегодня процедура немного затянулась. Не знаю с чем это связано. Сидел два часа. Пришёл человек со стареньким Ipad, очень медленно работал. Мне посчастливилось одним из первых прийти. Подниматься в 6:30 нам не тяжело», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.