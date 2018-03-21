Свободные демократы Германии требуют отмены антироссийских санкций

В Свободно-демократической партии Германии все громче раздаются голоса против антироссийских санкций. Как сообщает берлинская газета Tagesspiegel, давление на лидера партии Кристиана Линднера растет, прежде всего в восточногерманских отделениях СвДП на территории бывшей ГДР.

Партия, которая выступает за экономическую свободу, не может одновременно придерживаться ограничения промышленной деятельности, считают некоторые высокопоставленные члены СвДП. Так, вице-президент бундестага Вольфганг Кубики потребовал пошаговой отмены санкций и призвал к сближению с Москвой.

Пересмотра санкционной политики до этого потребовали также лидер СвДП Саксонии Хольгер Цастров. Политик заявил изданию, что санкции явно наносят вред восточногерманской промышленности и «находят все меньше поддержки у народа». Отделение СвДП земли Тюрингия собирается даже поставить перемены в санкционной политике на голосование во время съезда партии в середине мая. В заявлении членов партийного отделения говорится, что санкции «бессодержательны, непоследовательны и не целенаправленны». В будущем они должны касаться лишь «оружия и оборонной продукции».

Газета сообщает, что и в других восточногерманских отделениях большинство членов поддерживают эту позицию. Председатель СвДП земли Мекленбург-Передняя Померания Хаген Райнхольд сказал Tagesspiegel, что «поддержка этого мнения чрезвычайно высока».

Впрочем, председатель СвДП Кристиан Линднер назвал высказывание однопартийца Кубики — выражением «свободы мнений», и не поддержал его. Линднер указал на решение президиума СвДП от середины января, в котором свободные демократы целиком поддерживают линию на «постоянную конфронтацию с Россией», хотя и ставят «изменение санкционной политики в зависимость от изменения позиции Москвы».

Также во вторник отвечающий за внешнюю политику спикер партии Бийан Дйир-Зарай заявил, что, хотя в интересах безопасности Европы необходимо интенсифицировать диалог с Россией, однако «нет вообще никакой причины ослабления санкций, пока российская политика не изменится».

Незадолго до сентябрьских выборов в бундестаг сам Кристиан Линднер призывал членов партии к изменению курса по отношению к России и сближению с Москвой.