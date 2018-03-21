Кутепов: когда холодная погода особо помогала сборной России?

Защитник сборной России Илья Кутепов рассказал о подготовке команды к предстоящим товарищеским матчам с командами Бразилии и Франции, а также о визите сегодня, 21 марта, утром допинг-офицера. «Я сегодня не попал на допинг-контроль. Но это нормальная процедура, в ней ничего такого нет. Тяжело вставать в 6:30? А что делать? Бывает и такое — как мы все сегодня могли наблюдать. Это не повлияло на работу команды сегодня, просто чуть попозже начали тренировку. Сегодня отрабатывали тактические перестроения и затронули тему стандартных положений. Большего рассказать не могу.

Что касается холодной погоды, то когда нам погода особо помогала? Думаю, она вообще ни при чём. Всё будет зависеть только от нас. С кем сложнее сыграть — с Бразилией или Францией? С обоими соперниками будет и сложно, и интересно. Но не думаю, что эти матчи будут похожи друг на друга. Сейчас сложно сказать, кто из них опаснее. Сыграем — посмотрим. Но в составе этих команд любого возьми — звезда. Все — представители топовых клубов Европы, не вижу смысла выделять кого-то конкретно», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков

Также Кутепов рассказал о состоянии травмированного защитника Георгия Джикии , который присутствовал на теоретическом занятии.

«У Жоры отличное состояние, отличное настроение. Проходит курс реабилитации, восстанавливается. Мы все ждём, чтобы он как можно скорее восстановился и набрал форму. Очень важно, что он присутствует вместе с командой. Всё-таки это одна семья, один коллектив», — сказал Кутепов.