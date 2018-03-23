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Доменико Кришито: Решение покинуть «Зенит» очень нелегкое, но оно окончательное
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Доменико Кришито: Решение покинуть «Зенит» очень нелегкое, но оно окончательное 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ТАСС
— Это было очень нелегкое решение, которое мы приняли вместе с семьей. И оно действительно окончательное. После семи удивительных и прекрасных лет в «Зените» мы возвращаемся домой в Италию.
Но я хочу заверить всех, что пока до последней секунды, до заключительного для меня финального свистка в форме сине-бело-голубых я буду продолжать бороться. Потому что именно в этой футболке я пережил самые прекрасные моменты в моей карьере, — цитирует Кришито сайт телеканала «Матч ТВ».
Доменико Кришито играет за «Зенит» с 2011 года.
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