Доменико Кришито: Решение покинуть «Зенит» очень нелегкое, но оно окончательное

— Это было очень нелегкое решение, которое мы приняли вместе с семьей. И оно действительно окончательное. После семи удивительных и прекрасных лет в «Зените» мы возвращаемся домой в Италию.

Но я хочу заверить всех, что пока до последней секунды, до заключительного для меня финального свистка в форме сине-бело-голубых я буду продолжать бороться. Потому что именно в этой футболке я пережил самые прекрасные моменты в моей карьере, — цитирует Кришито сайт телеканала «Матч ТВ».