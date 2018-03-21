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Кутепов: сборная России в матче с бразильцами сделает ставку на командные действия
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Кутепов: сборная России в матче с бразильцами сделает ставку на командные действия 

Р-Спорт 2 часа назад
Футболисты сборной России в контрольном матче с командой Бразилии будут делать ставку на командные действия, заявил защитник российской сборной Илья Кутепов.
Сборная России проводит тренировочный сбор в Новогорске, футболисты готовятся к контрольным матчам с командами Бразилии (игра пройдет 23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге).
"Поможет ли нам холод? Не знаю, когда нам помогала погода, всё зависит от нас. Делаем ставку на командные действия. Перестраиваться в отсутствие травмированных будем так же, как и раньше перестраивались. Кто будет играть — выбор тренера. И с Бразилией, и с Францией играть сложно и интересно. Они друг на друга не похожи. Сыграем и скажем, кто опаснее. Там любой футболист — звезда из топ-клуба Европы, пусть и нет Неймара. Особой разницы не вижу", — сказал Кутепов журналистам.
"Сегодня у нас были тактические перестроения, отрабатывали стандарты. Больше ничего сказать не могу. Настроение отличное с первого дня сбора. Работаем с боевым настроем", — добавил он.
В понедельник в расположение сборной России на теоретическое занятие приезжал защитник Георгий Джикия, который проходит восстановление после травмы передних крестообразных связок левого колена.
"Джикия приезжал в понедельник на тактику, состояние и настроение у него хорошие, восстанавливается. Мы все ждём, как он наберёт форму. Важно, что травмированные игроки тоже присутствуют на тактике. Мы одна семья и коллектив, это сплачивает", — рассказал Кутепов.
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