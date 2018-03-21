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Матч «Рубин»-"Ахмат" может пройти на «Центральном» стадионе или «Рубине»
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Матч «Рубин»-"Ахмат" может пройти на «Центральном» стадионе или «Рубине» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Встреча 24-го тура РФПЛ «Рубин» — «Ахмат», намеченная на 7 апреля, с большой долей вероятности пройдет не на «Казань Арене». После матча команды Курбана Бердыева против "Спартака" (1:2) в 23-м туре премьер-лиги к полю стадиона, который меньше чем через три месяца примет матчи ЧМ-2018 были серьезные нарекания. По этой причине покрытие хотят поберечь.
После игры поле обработали удобрениями и засеяли новыми семенами. Сейчас оно под пленкой. Нужно время, чтобы молодая трава окрепла.
В качестве альтернативы рассматриваются стадион «Центральный», который заявлен резервной ареной, и стадион «Рубин» с искусственным газоном. Также известно, что «Рубин» планирует вернуться на «Казань Арену» к двум последним домашним матчам в сезоне против «Ростова» и «Уфы». (Артур ЕНИКЕЕВ)
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