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На площади Куйбышева установят скульптуру Забиваки
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На площади Куйбышева установят скульптуру Забиваки 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре установят еще шесть скульптур главного символа чемпионата мира по футболу — волка Забиваки. Их разместят на площади Куйбышева и около центра продажи билетов. Остальные будут охранять тропы туристических маршрутов.
На прошлой неделе установили первую скульптуру талисмана около одного из отелей на улице Алексея Толстого. Высота фигуры — 1,7 метра. Также в областном центре устанавливают инсталляции SAMARA 2018.
— Это объемные буквы, которые уже красуются на площади Куйбышева, у входа в парк Юрия Гагарина и на стадионе «Локомотив», — сообщили в мэрии.
Мировое футбольное первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Самара примет 6 матчей. 17 июня сразятся команды Сербии и Коста-Рики, 21 июня — Дании и Австралии, 25 июня — России и Уругвая, 28 июня — Сенегала и Колумбии. Матч 1/8 финала пройдёт в Самаре 2 июля, а четвертьфинал — 7 июля.
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