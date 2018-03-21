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Малком: «АПЛ? Я могу адаптироваться где угодно»
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Малком: «АПЛ? Я могу адаптироваться где угодно» 

Soccer News 24 минуты назад
Фото: Soccer News
Вингер «Бордо» Малком поделился мнением об интересе со стороны европейских топ-клубов.
"Бавария" — один из величайших клубов мира, сыграть за них было бы осуществлением мечты. Я счастлив, что они рассматривают мою кандидатуру. Я буду продолжать усердно работать, чтобы улучшить свою игру, кто знает, может быть, трансфер в Мюнхен скоро состоится. Думаю, пришло время покинуть «Бордо». Я хорошо работал и очень благодарен клубу. Мне нужен новый вызов, у меня много целей.
Играть в АПЛ — тоже интересный вариант. Я быстро выучил английский язык, не испытал с этим проблем. Французский дался мне труднее, так что в Англии я легко адаптируюсь. В конце концов, я могу адаптироваться где угодно" — приводит слова Малкома Sky Sport Germany.
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