Жители Конькова смогут пройти диспансеризацию не более чем за 90 минут

Жители нашего района, прикрепленные к «ДКЦ №1», 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970,1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940,1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919 годов рождения могут пройти обследование. Вся процедура займет не более 90 минут.

В курс обследования входит: замер давления, определение уровня холестерина в крови и глюкозы, определение сердечно-сосудистого риска, электрокардиография, измерение внутриглазного давления, флюорография, осмотр фельдшером (акушеркой), маммография, исследование кала на скрытую кровь и осмотр врача-терапевта. Регулярный осмотр позволяет на раннем этапе выявить или предупредить развитие многих заболеваний!

Желающие пройти диспансеризацию могут обращаться в отделение медицинской профилактики, расположенное в корпусе В на 3 этаже или на сестринский пост с понедельника-пятницу, с 8 до 20.00; в субботу с 9 до 15.00 и в воскресенье с 9 до 13.00 (каждое третье воскресенье месяца). Обследования проводятся в соответствии с полом и возрастом.

К слову, как сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы, в информационном сервисе «Навигатор московского здравоохранения» появилась новая функция. Теперь все желющие могут получить персональные рекомендации по профилактическому осмотру на 2018 год.