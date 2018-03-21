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Дошкольники выполнили задания первого тура олимпиады «Наше наследие»
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Дошкольники выполнили задания первого тура олимпиады «Наше наследие» 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Дети старших и подготовительных групп дошкольного отделения школы № 1273 решили задания первого тура Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие». Провели олимпиаду педагоги-психологи Бартенева А. С. и Гревцева И. А.
Ребята выполняли задания на логику, внимание и память, искали в стихотворении спрятанные слова, зачеркивали лишние картинки, копировали рисунок по клеточкам. Дошкольники отнеслись к заданиям ответственно, показали свое трудолюбие, старание, внимательность и аккуратность. В пресс-службе учебного заведения отметили, что ребята справились со всеми заданиями, предложенными им.
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