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Ученики районной школы участвовали в «Рыцарском турнире»
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Ученики районной школы участвовали в «Рыцарском турнире» 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
На прошлой неделе в школе № 538 прошел конкурс «Рыцарский турнир».
Соревновались команды школ №1465 и №538. Мероприятия организовал клуб интеллектуального развития «Дебаты». В конкурсе было много различных заданий на знание эпохи Средневековья. Сначала команда школы № 538 «Цивилизованные рыцари» уступала соперникам, а потом собрались. Большую помощь команде оказали болельщики, которые принесли дополнительные баллы в конкурсе «Разгадай кроссворд». Благодаря им турнир закончился в пользу школы №538. Гостями мероприятия были представители Совета ветеранов района Зюзино.
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