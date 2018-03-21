Ученики районной школы участвовали в «Рыцарском турнире»

На прошлой неделе в школе № 538 прошел конкурс «Рыцарский турнир».

Соревновались команды школ №1465 и №538. Мероприятия организовал клуб интеллектуального развития «Дебаты». В конкурсе было много различных заданий на знание эпохи Средневековья. Сначала команда школы № 538 «Цивилизованные рыцари» уступала соперникам, а потом собрались. Большую помощь команде оказали болельщики, которые принесли дополнительные баллы в конкурсе «Разгадай кроссворд». Благодаря им турнир закончился в пользу школы №538. Гостями мероприятия были представители Совета ветеранов района Зюзино.