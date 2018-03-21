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Вооруженный налет на салон сотовой связи в Апрелевке попал на видео
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Вооруженный налет на салон сотовой связи в Апрелевке попал на видео 

360tv.ru 1 час назад
Неизвестный мужчина в маске и с пистолетом ворвался в салон сотовой связи в Апрелевке и украл почти 170 тысяч рублей. Ролик ограбления опубликован в Telegram‐канале Hue.
На кадрах видно, как мужчина подходит к кассе, направляет на консультанта пистолет и, видимо. требует денег. На улице злоумышленник был без капюшона и маски. Но как только он переступил порог, тут же надел капюшон и приподнял воротник.
В любом случае, его лицо можно было разглядеть в камере. В результате ограбления салон опустел на 167 тысяч рублей. Полиция, вероятно, уже изучила видео и начала поиски преступника.
В один из магазинов Тольятти забежал грабитель с чулком на голове и игрушечным пистолетом. Он потребовал у продавца отдать ему деньги. В результате он взял сигареты и ушел. Некоторое время спустя полиция нашла злоумышленника.
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