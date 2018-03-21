Андрей Семенов: Франция сейчас сильнее Бразилии

— Утомляют визиты допинг-офицеров? — Мне не утомляют. Я за два месяца сдавал пробы только дважды.

Илья Кутепов : У Бразилии и Франции — все звезды!

— Сегодня тоже сдавали? — Да. Пришлось два часа сидеть, ждать.

— В 6.30 вставать тяжело? — Нет.

— Кто более опаснен: Бразилия или Франция? — Сейчас трудно сказать. Нужно посмотреть функциональное состояние команд. Но мне кажется, Франция посильнее. Французы более сыгранные и играют в атлетичный футбол. Бразилия делает ставку на технику.

— Кого выделите в обороне сборной Бразилии? — Силву из ПСЖ и Марсело из «Реала» . Последний — один из лучших в своем амплуа.

— Обыграть их хочется? — Хочется просто обыграть Бразилию, а не их лично.

— Отсутствие у Бразилии Неймара плюс для России? — У них и без Неймара есть отличные футболисты.

— Какие задачи ставились на первые тренировки этого сбора? — Чтобы игроки восстановились после тура и дать понять, в каком ключе будем действовать против сильных соперников. Сегодня будет теоретеческое занятие. Тренеры покажут сильные и слабые стороны сборной Бразилии.

— В последнее время три футболиста сборной получили тяжелые травмы. Нет мысли поберечься в оставшихся до чемпионата мира матчах? — Точно нет. Если такие мысли появятся, то точно получишь травму. Никто не собирается жалеть себя.

— Что лучше: обыграть Бразилию в контрольном матче или выиграть у Лихтеншнейна в официальном? — Наверное, официальные матчи более важны.