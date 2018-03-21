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Андрей Семенов: Франция сейчас сильнее Бразилии
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Андрей Семенов: Франция сейчас сильнее Бразилии 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
— Утомляют визиты допинг-офицеров? — Мне не утомляют. Я за два месяца сдавал пробы только дважды.
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— Сегодня тоже сдавали? — Да. Пришлось два часа сидеть, ждать.
— В 6.30 вставать тяжело? — Нет.
— Кто более опаснен: Бразилия или Франция? — Сейчас трудно сказать. Нужно посмотреть функциональное состояние команд. Но мне кажется, Франция посильнее. Французы более сыгранные и играют в атлетичный футбол. Бразилия делает ставку на технику.
— Кого выделите в обороне сборной Бразилии? — Силву из ПСЖ и Марсело из «Реала». Последний — один из лучших в своем амплуа.
— Обыграть их хочется? — Хочется просто обыграть Бразилию, а не их лично.
— Отсутствие у Бразилии Неймара плюс для России? — У них и без Неймара есть отличные футболисты.
— Какие задачи ставились на первые тренировки этого сбора? — Чтобы игроки восстановились после тура и дать понять, в каком ключе будем действовать против сильных соперников. Сегодня будет теоретеческое занятие. Тренеры покажут сильные и слабые стороны сборной Бразилии.
— В последнее время три футболиста сборной получили тяжелые травмы. Нет мысли поберечься в оставшихся до чемпионата мира матчах? — Точно нет. Если такие мысли появятся, то точно получишь травму. Никто не собирается жалеть себя.
— Что лучше: обыграть Бразилию в контрольном матче или выиграть у Лихтеншнейна в официальном? — Наверное, официальные матчи более важны.
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