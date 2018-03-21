Гендиректор ХК «Лада»: руководство позитивно настроено перед советом директоров КХЛ

Руководство «Лады» позитивно настроено перед советом директоров КХЛ в конце марта, где определится состав и количество участников лиги на сезон-2018/19, заявил журналистам генеральный директор тольяттинского клуба Владимир Вдовин

"Лада" по итогам регулярного чемпионата КХЛ-2017/18 заняла 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф. Тольяттинский клуб набрал 50 очков в 56 матчах, что является худшим результатом за время выступления в лиге. В течение чемпионата «Лада» фигурировала в числе клубов, которые могут покинуть КХЛ по завершении сезона.

"В конце марта состоится совет директоров КХЛ, на котором будет принято решение о составе и количестве участников следующего сезона. Со своей стороны клуб подал все документы. В эту работу включились (врио губернатора Самарской области) Дмитрий Азаров и (министр спорта Самарской области) Дмитрий Шляхтин , они провели ряд переговоров. Эти переговоры должны дать результат. Мы настроены позитивно, всё должно быть хорошо. Есть к нам вопросы. Основной — наличие бюджетного финансирования", — заявил Вдовин на пресс-конференции по итогам сезона-2017/18.

"Мы получили гарантии (по бюджету) от руководства "АвтоВАЗа" и руководства Самарской области. Если мы получаем добро (от КХЛ) и идем в сезон, то нам предстоит снижать (расходы). Есть механизмы для этого. 60% бюджета клуба приходят к нам из областного бюджета, остальное мы получаем от «АвтоВАЗа» и за счет собственных заработанных средств", — продолжил гендиректор.

Ранее министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил агентству РИА Новости, что в КХЛ были направлены гарантии по бюджету «Лады» на следующий сезон на 550 млн рублей.

"Руководство «АвтоВАЗа» подтвердило финансирование в прежних объемах, а Дмитрий Шляхтин подтвердил финансирование клуба в прежних объемах от области. У нас в контракте прописано, что мы не имеем права разглашать точную цифру финансирования от «АвтоВАЗа». Нам ничего не срезают, но и не добавляют. По зарплате мы на 26-м месте из 27 (команд) в КХЛ. Журналисты одного издания в своей публикации нам прибавили примерно 17%", — отметил Вдовин.