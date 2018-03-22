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Сорокин: готовность Саранска и стадиона оценивается удовлетворительно
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Сорокин: готовность Саранска и стадиона оценивается удовлетворительно 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин рассказал, чем сегодня занималась делегация ФИФА, которая прибыла в Саранск.
«Сегодня мы заслушали презентацию о готовности города и стадиона к играм чемпионата мира по футболу. Проделана большая работа. Вчера мы прилетели в новый терминал аэропорта города Саранска и разместились в новой гостинице. Практически являемся одними из первых её клиентов. В инфраструктурном плане в городе видны огромные сдвиги.
Сегодня делегацией мы посмотрим, что ещё нужно сделать. Мы неоднократно замечали, что требования ФИФА намного выше, чем чемпионата России. В целом готовность и города, и стадиона оценивается удовлетворительно», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.
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