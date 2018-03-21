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Нигматуллин: официальные лица в Лондоне просто лукавят насчет бойкота ЧМ-2018
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Нигматуллин: официальные лица в Лондоне просто лукавят насчет бойкота ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший футболист московских "Спартака" и «Локомотива», а также сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный бойкот официальными представителями Лондона чемпионата мира по футболу. Слова ныне ди-джея приводит НСН.
"Друзья, ну что я могу сказать по этому поводу? Ну как можно пропустить чемпионат мира по футболу? Тем более, в этом году он пройдет в нашей замечательной стране!
Конечно же, официальные лица в Лондоне просто лукавят. Я знаю, что в Англии очень любят футбол и поэтому ее жители обязательно приедут к нам", — отметил Нигматуллин.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее сообщалось, что президент Польши не приедет на церемонию открытия турнира.
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