Ещё
«Барселона» поздравила с днем рождения Роналдинью, Кумана и Альбу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Барселона» поздравила с днем рождения Роналдинью, Кумана и Альбу 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Барселона» в Твиттере поздравила с днем рождения бывших полузащитников команда Роналдинью и Роналда Кумана, а также защитника Жорди Альбу. Сегодня, 21 марта, бразильцу исполняется 38 лет, голландцу — 55 лет, а испанцу — 29 лет.
Роналдинью выступал за каталонцев с 2003 по 2008 год, выиграв вместе с командой пять титулов, включая кубок Лиги чемпионов. Куман защищал цвета сине-гранатовых с 1989 по 1995 год, завоевав 10 трофеев, в том числе Кубок европейских чемпионов. Альба играет за «Барселону» с 2012 года. За это время он помог команде выиграть 11 титулов, включая главный еврокубковый турнир.
🎂 Parabéns @10Ronaldinho! Happy birthday! 🇧🇷🤙 Celebrate the Brazilian star's birthday with his best goals 🔝⚽ pic.twitter.com/Kt9I74hMiy
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 марта 2018 г.
G⚽️AL MORNING! 🎉🎉🎉 … and HAPPY BIRTHDAY, @RonaldKoeman! 🎂 pic.twitter.com/Ws3mEaSPmL
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 марта 2018 г.
🎉 Happy birthday, @JordiAlba! 🎈🎂 pic.twitter.com/NI4q4MAwrn
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 марта 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Вячеслав Колосков: "Допинг-офицер не виноват, что футболисты сборной России уже шесть часов сдают анализы" Илья Кутепов – о Джикии: "Важно, что он приезжал в сборную" УЕФА продолжает обсуждение системы продажи билетов на Евро-2020
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитовой отказали в новых рекордах53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой82
Названы самые высокооплачиваемые футболисты России19
Журова отреагировала на бойкот ЧМ-20185
WADA назвало два последних условия для России19
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение