«Барселона» поздравила с днем рождения Роналдинью, Кумана и Альбу

«Барселона» в Твиттере поздравила с днем рождения бывших полузащитников команда Роналдинью и Роналда Кумана , а также защитника Жорди Альбу . Сегодня, 21 марта, бразильцу исполняется 38 лет, голландцу — 55 лет, а испанцу — 29 лет.

Роналдинью выступал за каталонцев с 2003 по 2008 год, выиграв вместе с командой пять титулов, включая кубок Лиги чемпионов. Куман защищал цвета сине-гранатовых с 1989 по 1995 год, завоевав 10 трофеев, в том числе Кубок европейских чемпионов. Альба играет за «Барселону» с 2012 года. За это время он помог команде выиграть 11 титулов, включая главный еврокубковый турнир.

🎂 Parabéns @10Ronaldinho! Happy birthday! 🇧🇷🤙 Celebrate the Brazilian star's birthday with his best goals 🔝⚽ pic.twitter.com/Kt9I74hMiy

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 марта 2018 г.

G⚽️AL MORNING! 🎉🎉🎉 … and HAPPY BIRTHDAY, @RonaldKoeman! 🎂 pic.twitter.com/Ws3mEaSPmL

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 марта 2018 г.

🎉 Happy birthday, @JordiAlba! 🎈🎂 pic.twitter.com/NI4q4MAwrn

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 марта 2018 г.