Интеллектуальный турнир в честь 100-тия Москвы как столицы прошел в районе Лефортово

В середине марта на базе библиотеки № 120 на Ухтомской улице в районе Лефортово состоялся интеллектуальный турнир «Наша древняя столица».

— Мероприятие было посвящено 100-летию возвращения городу Москве статуса столицы. Во время турнира ребята продемонстрировали знания истории Москвы и любовь к родному городу, — рассказали в администрации учреждения культуры.

Москва — это один из крупнейших мегаполисов мира, город, где неоднократно принимались решения, оказывающиеся судьбоносными для населения целых стран и даже континентов. Ежегодно ее посещает 4–5 миллионов иностранных туристов. (ск)