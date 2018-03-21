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Интеллектуальный турнир в честь 100-тия Москвы как столицы прошел в районе Лефортово
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Интеллектуальный турнир в честь 100-тия Москвы как столицы прошел в районе Лефортово 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В середине марта на базе библиотеки № 120 на Ухтомской улице в районе Лефортово состоялся интеллектуальный турнир «Наша древняя столица».
— Мероприятие было посвящено 100-летию возвращения городу Москве статуса столицы. Во время турнира ребята продемонстрировали знания истории Москвы и любовь к родному городу, — рассказали в администрации учреждения культуры.
Москва — это один из крупнейших мегаполисов мира, город, где неоднократно принимались решения, оказывающиеся судьбоносными для населения целых стран и даже континентов. Ежегодно ее посещает 4–5 миллионов иностранных туристов. (ск)
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