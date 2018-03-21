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УЕФА еще обсуждает вопрос по системе продажи билетов на чемпионат Европы 2020 года
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УЕФА еще обсуждает вопрос по системе продажи билетов на чемпионат Европы 2020 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает обсуждать вопрос по выбору системы распространения билетов на матчи финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.
Ранее министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что УЕФА принял решение не использовать систему паспорта болельщика (Fan ID) для продажи билетов во время чемпионата Европы 2020 года.
"Эта тема находится в стадии постоянного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами. Любое решение в этом плане будет принято соответствующими органами", — говорится в сообщении.
Паспорт болельщика является нововведением России как страны — хозяйки чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи турнира. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами — организаторами матчей мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города).
Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Паспорт болельщика использовался во время Кубка конфедераций, который прошел в России летом 2017 года.
Впервые в истории чемпионатов Европы финальная стадия турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и игру 1/4 финала. Финал соревнований пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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