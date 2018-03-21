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Михаил Дегтярев: «Футболисты сборной России должны всегда быть готовы к допинг-проверкам, этим пользуются наши оппоненты»
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Михаил Дегтярев: «Футболисты сборной России должны всегда быть готовы к допинг-проверкам, этим пользуются наши оппоненты» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал с пониманием отнестись к визиту допинг-офицера в расположение футбольной сборной России, которая готовится к контрольным матчам с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта). Представитель ВАДА прибыл в среду в 6.30 утра, все процедуры продлились более пяти часов.
— Возможно, некоторым футболистам не удалось выспаться. Однако надо быть готовыми ко всему. Спортсмены по другим видам спорта три года находятся под жестким прессингом и выигрывают золотые медали. Визит допинг-офицеров — это ожидаемая стандартная процедура. Этим пользуются наши оппоненты, ломают графики, лишают сна. Накануне чемпионата мира Россия находится в центре внимания всего мира. Конечно, это накладывает дополнительную ответственность на команду страны-хозяйки чемпионата, — отметил Дегтярев. (Андрей СИЗЯКИН)
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