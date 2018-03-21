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Колосков: «Убеждён, что Бородюк справится с работой спортивного директора РФС»
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Колосков: «Убеждён, что Бородюк справится с работой спортивного директора РФС» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал возможное назначение Александра Бородюка на пост спортивного директора организации.
— Если Мутко приглашает, значит, Бородюк готов. Он же лучше знает его возможности, они с ним работали долгие годы. Бородюк уже созрел для такой организационной работы. У него колоссальный игровой опыт. Один из немногих, кого до сих пор еще чтят за границей. В свое время был лучшим бомбардиром Бундеслиги в Германии, здесь был Олимпийский чемпионом. В общем, все регалии у него есть, для того чтобы занять этот важный пост в РФС. То, что нет, допустим, организационного опыта, это все наживное. В любом случае, он будет работать как руководитель всех сборных команд, и авторитет и знаний ему не занимать, — отметил Колосков.
— Какие обязанности ждут его на должности спортивного директора?
— Спортивный директор возглавляет всю деятельность и координацию деятельности всех сборных команд. Их в РФС не меньше семи. Ждут кадровые вопросы, вопросы методики, выборки критериев, кандидатов в сборную. Во всем этом Бородюк разбирается. Так что если его поставят, это будет неплохо для российского футбола. Убежден на 100 процентов, что он справится.
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