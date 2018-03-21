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В Пскове команда Росгвардии победила в соревнованиях по гиревому спорту
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В Пскове команда Росгвардии победила в соревнованиях по гиревому спорту 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Команда Отдела Росгвардии по Псковской области одержала победу в межведомственных соревнованиях по гиревому спорту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках спартакиады на первенство Псковской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо», состоялись соревнования по гиревому спорту. В них приняли участия девять команд правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области.
Спортсменам, разделенным на 6 весовых категорий, предстояло выполнить два упражнения с 24-килограммовой гирей: толчок двумя руками и рывок одной рукой.
Первое место в общекомандном зачете заняла команда Отдела Росгвардии по Псковской области.
Победителям и призерам вручены почетные кубки и грамоты.
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