В Пскове команда Росгвардии победила в соревнованиях по гиревому спорту

Команда Отдела Росгвардии по Псковской области одержала победу в межведомственных соревнованиях по гиревому спорту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках спартакиады на первенство Псковской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо», состоялись соревнования по гиревому спорту. В них приняли участия девять команд правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области.

Спортсменам, разделенным на 6 весовых категорий, предстояло выполнить два упражнения с 24-килограммовой гирей: толчок двумя руками и рывок одной рукой.

Первое место в общекомандном зачете заняла команда Отдела Росгвардии по Псковской области.

Победителям и призерам вручены почетные кубки и грамоты.