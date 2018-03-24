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СМИ: «Бавария» рассчитывает заменить Левандовски Кейном
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СМИ: «Бавария» рассчитывает заменить Левандовски Кейном 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн стал приоритетной целью мюнхенской «Баварии» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Marca, 24-летний английский форвард должен стать заменой Роберту Левандовски, который может перебраться в мадридский "Реал".
Отмечается, что «Бавария» провела предварительные переговоры с главным тренером «шпор» Маурисио Почеттино о переходе на пост наставника мюнхенского клуба и надеется, что Кейн также проследует в этом направлении.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан одобрил приобретение Левандовски.
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