СМИ: «Бавария» рассчитывает заменить Левандовски Кейном

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн стал приоритетной целью мюнхенской «Баварии» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Marca, 24-летний английский форвард должен стать заменой Роберту Левандовски , который может перебраться в мадридский "Реал"

Отмечается, что «Бавария» провела предварительные переговоры с главным тренером «шпор» Маурисио Почеттино о переходе на пост наставника мюнхенского клуба и надеется, что Кейн также проследует в этом направлении.