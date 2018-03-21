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Наглая мышь превратила день кота в настоящий кошмар
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Наглая мышь превратила день кота в настоящий кошмар 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Крошечная мышь устроила коту настоящую взбучку и спасла свою жизнь. Это видео драки смелого грызуна и кошки сняли в Малайзии: вряд ли хищник ожидал получить такой отпор.
Кот обнаружил мышь в стоке на террасе. Она не стала отсиживаться в безопасности, а выскочила на открытое пространство и вступила в бой за свою жизнь.
Грызун яростными прыжками держал хищника на расстоянии, затем и вовсе прогнал его прочь. У кота явно не оставалось никакого желания продолжать драку, пусть и с таким крохотным обидчиком.
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