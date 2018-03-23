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В Минкомсвязи рассказали о вопросах к Facebook и Whatsapp
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В Минкомсвязи рассказали о вопросах к Facebook и Whatsapp 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Югополис
Вопросов к Facebook и Whatsapp по исполнению требований российского законодательства больше, чем к мессенджеру Telegram. Об этом сообщил журналистам в Ростове-на-Дону глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
"Я считаю, что нам нужно, может быть, меньше устраивать вот этих информационных поводов, связанных с одним только Telegram, гораздо больше вопросов возникает к сервисам, к примеру, компании Facebook, Whatsapp, к другим мессенджерам", — сказал он (цитата по ТАСС).
По мнению Никифорова, история с Telegram постоянно «выдергивается» из контекста, но вопросы к Facebook и Whatsapp стоят в более остром ключе. По словам Никифорова, контролирующим органам следует придерживаться единого подхода к оценке мессенджеров с точки зрения противоправных действий.
20 марта Верховный суд отклонил иск руководства Telegram к ФСБ. Мессенджер оспаривал в суде приказ ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки сообщений пользователей. Также 20 марта Роскомнадзор объявил, что у Telegram есть 15 суток на предоставление ключей. Создатель мессенджера Павел Дуров ответил на заявление Роскомнадзора, что приоритетом компании остается конфиденциальность.
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