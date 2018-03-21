С серебром вернулись из Ивановского богородские спортсмены

Флорболисты из Богородского заняли второе место на окружных соревнованиях.

Вспортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Одиссей» района Ивановское в воскресенье, 11 марта, состоялся окружной этап соревнований по флорболу. Он проходил в рамках городской спартакиады «Московский двор — спортивный двор» сезона 2018 года.

В окружном турнире участвовали команды, состоящих из мальчиков и девочек трех возрастных категорий: 2006 — 2007 г.р., 2004 — 2005 г.р., и 2002 — 2003 г.р.

Второе место в итоге завоевала команда из Досугового центра «Богородское». Флорболисты уступили лишь команде ЦФКиС ВАО, а вот бронзовые медали достались спортсменам из Измайлово.

Спортсмены по окончании соревнований получили кубки, грамоты и медали. Теперь из лучших спортсменов округа будет составлена сборная, которая будет представлять ВАО на городском турнире.

fareast-Times New Roman";Вход свободный.

Адрес: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.