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С серебром вернулись из Ивановского богородские спортсмены
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С серебром вернулись из Ивановского богородские спортсмены 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Флорболисты из Богородского заняли второе место на окружных соревнованиях.
Вспортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Одиссей» района Ивановское в воскресенье, 11 марта, состоялся окружной этап соревнований по флорболу. Он проходил в рамках городской спартакиады «Московский двор — спортивный двор» сезона 2018 года.
В окружном турнире участвовали команды, состоящих из мальчиков и девочек трех возрастных категорий: 2006 — 2007 г.р., 2004 — 2005 г.р., и 2002 — 2003 г.р.
Второе место в итоге завоевала команда из Досугового центра «Богородское». Флорболисты уступили лишь команде ЦФКиС ВАО, а вот бронзовые медали достались спортсменам из Измайлово.
Спортсмены по окончании соревнований получили кубки, грамоты и медали. Теперь из лучших спортсменов округа будет составлена сборная, которая будет представлять ВАО на городском турнире.
fareast-Times New Roman";Вход свободный.
Адрес: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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