Электронную шахматную доску для незрячих людей представят в 2019 году в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В 2019 году в Ижевске планируют представить электронную шахматную доску для незрячих людей. Об этом журналистам в среду, 21 марта, рассказал учитель технологии школы №27 Александр Широбоков.

Проект шахматной доски ижевского школьника Максима Кузина стал победителем регионального конкурса «Юные техники и изобретатели». В каждой клеточке указаны ее координаты шрифтом Брайля. В мире существует только один подобный вариант настольной игры для слабовидящих, однако ижевским изобретателям он показался неудобным.

«На следующий год хотим сделать электронной, причем каждая клетка будет говорить свое имя путем прикасания сенсора. Сейчас данные собираем: какие сенсоры бывают, каких размеров. Придется доску, возможно, делать абсолютно новую с нуля, и как это будет, мы еще не знаем», — сообщил наставник Максима.