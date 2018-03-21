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Илья Кутепов — о Джикии: «Важно, что он приезжал в сборную»
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Илья Кутепов — о Джикии: «Важно, что он приезжал в сборную» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о состоянии одноклубника и коллеги по амплуа Георгия Джикии, который проходит курс реабилитации после разрыва крестообразных связок, полученного зимой в одном из контрольных матчей красно-белых. Напомним, что 19 марта Джикия побывал на теоретическом занятии сборной России.
— У Джикии хорошее состояние и настроение тоже, — заметил Кутепов. — Он проходит курс реабилитации, восстанавливается. Мы все ждем, когда Георгий наберет форму. Считаю, очень важно, когда футболист в такой ситуации присутствует в команде. Мы один коллектив, одна семья. Это нас сплачивает.
Сборная России проведет товарищеские матчи с Бразилией (23 марта, Москва) и Францией (27 марта, Санкт-Петербург) в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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