Илья Кутепов — о Джикии: «Важно, что он приезжал в сборную»

Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о состоянии одноклубника и коллеги по амплуа Георгия Джикии , который проходит курс реабилитации после разрыва крестообразных связок, полученного зимой в одном из контрольных матчей красно-белых. Напомним, что 19 марта Джикия побывал на теоретическом занятии сборной России.

— У Джикии хорошее состояние и настроение тоже, — заметил Кутепов. — Он проходит курс реабилитации, восстанавливается. Мы все ждем, когда Георгий наберет форму. Считаю, очень важно, когда футболист в такой ситуации присутствует в команде. Мы один коллектив, одна семья. Это нас сплачивает.