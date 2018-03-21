Ещё
В Омской области продолжается спартакиада учащихся высших учебных заведений
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Омской области продолжается спартакиада учащихся высших учебных заведений 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
В Парке Советского АО в рамках чемпионата и первенства Омской области по зимнему полиатлону прошли соревнования в зачет спартакиады вузов. В турнире приняли участие студенты шести команд — СибГУФК, ОмГУПС, ОмГМУ, ОмГТУ, СибАДИ и ОмГАУ.
По итогам двух дней турнира, в ходе которых участники соревновались в стрельбе, силовой гимнастике и лыжных гонках, на пьедестал почета в личном первенстве поднялись представители трех вузов. Победы достались Николаю Бахуре (СибГУФК) и Марии Жилкиной (ОмГАУ), вторые места заняли Андрей Муромцев (ОмГАУ) и Александра Самойленко (СибГУФК), третьи — Равиль Рахимов (СибГУФК) и Мария Федоренко (ОмГУПС).
В общекомандном зачете на вершину взобрались атлеты СибГУФК, набравшие 1257 баллов. На второй строчке расположились спортсмены ОмГАУ (1202 балла), на третьем — полиатлонисты ОмГУПС (1139 баллов). Остальные команды показали следующие результаты: ОмГТУ — 1100 баллов, СибАДИ — 943 балла, ОГМУ — 884 балла.
В воскресенье завершился турнир по киберспорту, который является выставочным видом и в общий зачет спартакиады вузов не идет. Тем не менее, соревнования уже второй год пользуются большой популярностью — нынче на всех этапах турнира приняли участие 22 команды из восьми вузов.
Омские студенты начали оспаривать титулы в игре «DotA 2». По итогам отборочных соревнований в финал вышли сборные ОмГУПС (капитан — Николай Халдианов) и ОмГТУ (капитан — Антон Рулёв). В итоге сильнее со счетом 2:1 оказались «железнодорожники».
А вот в знаменитой игре «Counter-Strike» (версия — «Global Offensive») в финал пробились команды «Belyashka Gaming» (ОмГТУ) и «Black bacardi» (ОмГУ). Здесь сильнее оказались «технари» — 2:0.
Отметим, что в рамках спартакиады вузов в течение всего учебного года проводятся соревнования по 22-м видам спорта. Ранее также завершились турниры по лыжным гонкам, гиревому спорту, баскетболу (мужчины) и настольному теннису. По итогам первых трех турниров первые места заняли «физкультурники» из СибГУФК. Вторые места в гиревом спорте и баскетболе заняли «автодорожники» СибАДИ, второе место в лыжных гонках — «технари» ОмГТУ. Замыкали тройки призеров «железнодорожники» ОмГУПС (лыжные гонки и настольный теннис) и «аграрии» ОмГАУ (гиревой спорт).
Впереди у омских студентов — соревнования по шахматам и чир спорту. Соревнования на доске пройдут 22-23 марта в Городском шахматном клубе (ул. Дмитриева, 11/7). А турнир среди групп поддержки — 24 марта в спортивном зале СибГУФК (ул. Масленникова, 144). Начало — в 11.00.
Советский спорт: последние новости
«Строители тел» оттачивают форму для Кубка России Чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением ОДА стартовал в краевой столице Джикия посетил теоретическое занятие сборной России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитовой отказали в новых рекордах53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой82
Названы самые высокооплачиваемые футболисты России19
Журова отреагировала на бойкот ЧМ-20183
WADA назвало два последних условия для России19
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение