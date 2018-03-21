Половина паспортов болельщика на ЧМ-2018 по футболу заказана иностранцами

На предстоящий в России чемпионат мира по футболу к настоящему моменту заказано более 350 тысяч паспортов болельщика. Как сообщает ИА «Политика сегодня» со ссылкой на Министерство связи и массовых коммуникаций РФ , половину из них заказали граждане иностранных государств.

При этом в ведомстве отметили, что большинство зарубежных заявок пришло из Соединенных Штатов, Китая, Колумбии и Мексики.

21-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.