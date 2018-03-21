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ГД одобрила в I чтении введение штрафов за недобросовестную конкуренцию во время ЧМ-2018
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ГД одобрила в I чтении введение штрафов за недобросовестную конкуренцию во время ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказания за недобросовестную конкуренцию в период проведения в России чемпионата мира по футболу. Законопроект был инициирован правительством РФ.
Согласно проекту закона, недобросовестная конкуренция исключается из числа нарушений антимонопольного законодательства, что позволит возбуждать административное производство в отношении нарушителя даже при условии выполнения им предписаний ФАС. Соответствующий порядок будет применяться до 15 августа 2018 года. Наказанием за недобросовестную конкуренцию станет административный штраф. Сейчас недобросовестная конкуренция наказывается предупреждением как нарушение антимонопольного законодательства.
Как сообщила замглавы Минспорта Наталья Паршикова, речь идет о нарушениях прав на товарные знаки FIFA и случаях так называемого паразитического маркетинга, то есть использования ассоциативных связей с FIFA и проводимыми FIFA мероприятиями.
"По мнению FIFA, в сравнении с мерами, которые принимались другими государственными органами в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года за нарушение прав FIFA, в целях пресечения которого на нарушителей накладывались штрафы, предупреждение антимонопольного органа представляется значительно более мягкой мерой, что свидетельствует о несопоставимости и несправедливости санкций государственных органов за нарушение различных прав FIFA", — говорится в пояснительной записке к документу. Действия по «паразитическому маркетингу» наносят серьезный ущерб FIFA как правообладателю «и не должны влечь за собой исключительно предупредительные меры для нарушителей», отмечается в сопроводительных материалах к документу.
Как сообщила Паршикова, в период проведения Кубка конфедераций в 2017 году было зафиксировано 58 подобных нарушений и возбуждено 37 административных дел.
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