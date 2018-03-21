Чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением ОДА стартовал в краевой столице

В Чемпионате России по плаванию на короткой воде среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходит в краснодарском Центре плавания (улица Железнодорожная, 49), принимают участие свыше 280 спортсменов из 38 субъектов Российской Федерации. В составе команд победители и призеры Паралимпийских игр в Пекине и Лондоне, рекордсмены мира, Европы и России. Соревнования проводятся по 17 дисциплинам плавания в 10 соревновательных классах.

— География участников соревнований: от Камчатки — до Урала и южных границ, говорит о том, насколько этот вид спорта сегодня популярен, — отметила министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова , приветствуя участников соревнований. — Вы в своей жизни нашли место спорту и побеждаете себя каждый день, в ваших силах достижение мировых рекордов.

Краснодарский край в чемпионате представляют 6 спортсменов, среди них чемпион мира Александр Демьяненко (Выселковский район), Наталья Павлюкова (Славянский район), Александр Демьяненко (Белореченский район), Михаил Лотков (Славянский район), Данил Циркунов (Брюховецкий район), Людмила Кузьмина (Славянский район).

Соревнования завершатся 25 марта.