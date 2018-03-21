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«Фонбет» приглашает на решающие матчи Евролиги
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«Фонбет» приглашает на решающие матчи Евролиги 

Чемпионат.com 1 час назад
Подходит к концу регулярный чемпионат Евролиги: московские «армейцы» уже обеспечили себе место в плей-офф, а для «Химок» начинается череда решающих матчей. Подмосковные баскетболисты в ближайшее время сразятся с лидером — ЦСКА (23 марта) и с командой, занимающей второе место — турецким «Фенербахче» (29 марта). К красно-синим в среду пожалует «Олимпиакос», который на данный момент идёт третьим в таблице.
БК «Фонбет» вновь организует развлекательную программу для всех болельщиков, кто отправится поддержать свои команды на арены «Химки» и «Мегаспорт». Букмекер является официальным партнёром Евролиги и проводит все активности в рамках действующего соглашения.
Гости мероприятия могут оставить прогноз на исход поединка и получить фрибет в 500 рублей. Самые активные болельщики приглашаются в бросковую зону, где можно выиграть призы. По-прежнему работает фотозона с ростовыми фигурами баскетболистов, теперь и с моментальным инста-принтером. Чтобы принять участие в беспроигрышной лотерее и стать обладателем нового смартфона, портативной зарядки или другого приза, достаточно зарегистрироваться у промо-персонала на площадке. Прямо на паркете установят пневмопушки, которые буду выстреливать эксклюзивными футболками от БК «Фонбет» и Евролиги.
Все активности доступны за 1,5 часа до начала каждого из матчей, в перерывах и по окончании игр.
(См. все коэффициенты на матч Евролиги ЦСКА — «Олимпиакос»).
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