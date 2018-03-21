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В центре «Вдохновение» Восточного Дегунина проведут окружные соревнования по шахматам
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В центре «Вдохновение» Восточного Дегунина проведут окружные соревнования по шахматам 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор» в центре «Вдохновение» на территории Восточного Дегунина 25 марта пройдут окружные соревнования по шахматам. Об этом сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта САО.
«К участию приглашаются дети и подростки от 7 до 17 лет. Соревнования будут проводиться по швейцарской системе, по правилам ФИДЕ в семь туров», — уточняется в материале пресс-службы.
В состав каждой команды будут входить девять человек в трех возрастных категориях: до 11 лет (два мальчика и девочка), 11–14 лет (два мальчика и девочка) и 15–17 лет (два юноши и девушка). Регистрация участников будет проводиться в соответствии с возрастной категорией.
Начало в 10.00. Напоминаем, спортивно-досуговый центр «Вдохновение» располагается по адресу ул. Дубнинская, д. 6а. (мю)
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