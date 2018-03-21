В центре «Вдохновение» Восточного Дегунина проведут окружные соревнования по шахматам

В рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор» в центре «Вдохновение» на территории Восточного Дегунина 25 марта пройдут окружные соревнования по шахматам. Об этом сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта САО.

«К участию приглашаются дети и подростки от 7 до 17 лет. Соревнования будут проводиться по швейцарской системе, по правилам ФИДЕ в семь туров», — уточняется в материале пресс-службы.

В состав каждой команды будут входить девять человек в трех возрастных категориях: до 11 лет (два мальчика и девочка), 11–14 лет (два мальчика и девочка) и 15–17 лет (два юноши и девушка). Регистрация участников будет проводиться в соответствии с возрастной категорией.

Начало в 10.00. Напоминаем, спортивно-досуговый центр «Вдохновение» располагается по адресу ул. Дубнинская, д. 6а. (мю)