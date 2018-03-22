«Атомстройкомплекс» выкупит берёзовую рощу на Краснолесья, где началась вырубка

Структура «Атомстройкомплекса» — ООО «Специализированный застройщик „Краснолесье“» — сможет взять в аренду земельный участок площадью 26,5 гектара на Краснолесья между улицами Чкалова и Мехренцева. Компания стала единственным участником конкурса на право заключения договора аренды, который провело АИЖК. По условиям аукциона, участок сдается в аренду на 9 лет, ежегодный платеж составит около 48 млн рублей, первый взнос — 88,8 млн рублей. Договор пока не подписан.

Ранее на этом участке земли планировалось построить сельхозгородок. Но из-за того, что земля долго не использовалась, она была изъята и выставлена на торги. Этот участок прилегает к Юго-Западному лесопарку, где «Атомстройкомплекс» уже выкупил пару небольших участков для продолжения стройки соседнего комплекса «Балтийский» и недавно начал их расчистку.

Жители соседних домов активно протестовали против застройки рощи, привлекая на помощь чиновников.

«20.03.2018 года прошла встреча с руководством АИЖК (по видеосвязи), — сообщается в официальном сообществе ТОС «Академическое», которое хочет отстоять рощу. — Министр строительства области и заместитель главы администрации города Екатеринбурга по строительству чётко обозначили, что в соответствии с генеральным планом застройки на этой территории не предполагается строительства жилых домов, а одно общежитие на участке в 264 937 метров не может быть формальной причиной менять целевое значение всего участка на торгах».