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«Выборы прошли, можно пилить парк»: в Краснолесье начали вырубать березовую рощу под новостройки
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«Выборы прошли, можно пилить парк»: в Краснолесье начали вырубать березовую рощу под новостройки 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В микрорайоне Краснолесье начали вырубать берёзовую рощу под новый жилой квартал. Читатели E1.RU прислали видео падения деревьев с возмущенными комментариями. Но застройщик уверяет — всё по закону.
— Выборы прошли, можно пилить парк в Краснолесье, — написал читатель E1.RU. — Несмотря на все возражения жителей района, парк пустили под нож… Ведь в нашей стране нет земли… Всего 1/5 континента. И парк в центре Академического — это единственное место, где ещё можно построить хоть что-то.
В районе между улицами Мехренцева, Вонсовского и Краснолесья будут строить ЖК «Балтийский». Застройщик «Атомстройкомплекс» рассказал, что вырубка леса законна.
— Да, это мы вырубаем деревья, но всё происходит по закону, согласно документации, — сообщили E1.RU в пресс-службе компании, пообещав предоставить развёрнутый комментарий позднее.
Жители района уже устраивали флешмоб в защиту берёзовой рощи. Тогда собралось 100–150 человек, они выстроились в линию вдоль рощи. Всё это сняли на видео, которое собирались выслать президенту. Ранее на этом участке земли планировали построить сельхозгородок. Но потом землю изъяли, потому что она не использовалась, и теперь на этом месте должны появиться многоэтажки.
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