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Минстрой хочет провести интернет в общественные туалеты
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Минстрой хочет провести интернет в общественные туалеты 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что Минстрой намерен провести в общественные туалеты интернет в рамках реализации проекта «Умный город». Об этом сообщает RNS.
Он подчеркнул, что интернет в общественных уборных необходим, прежде всего, для того чтобы эти объекты отображались в электронных картах общественных пространств для смартфонов.
"Нам нужно двигаться и в одном, и в другом направлении — и интернет в туалет проводить надо, и туалеты приводить к стандартам, которым они должны соответствовать. Давайте точно выработаем стандарт, норматив общественного туалета. Это не шутки", — сказал Чибис.
Замминистра отметил, что общественные туалеты являются важным элементом городской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что подкомиссия кабмина одобрила включение «Умного города» в программу цифровой экономики.
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