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Измайловская детвора взяла в руки шашки
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Измайловская детвора взяла в руки шашки 

Управа района Измайлово города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Измайлове прошел турнир по шашкам среди детей дошкольного и младшего школьного возраста.
В Центре культуры и спорта «Измайлово» в начале марта состоялся турнир по шашкам среди детей района. В нем приняли участие 15 мальчишек и девчонок дошкольного и младшего школьного возраста.
Руководитель секции Владимир Михайлов перед началом стартов рассказал ребятам правила игры и самого турнира, после чего прошла жеребьевка и дети сели за доски, начали состязания.
Страсти кипели почти в каждой партии: ребята выигрывали друг у друга с переменным успехом. Девочки не отставали от мальчиков и разыгрывали хитрые комбинации. Победили в итоге сильнейшие и ребята, проявившие максимум сообразительности. Впрочем, проигравших в этот день не было. Всем участникам турнира вручили грамоты, а победителям еще и медали.
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