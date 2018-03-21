Измайловская детвора взяла в руки шашки

В Измайлове прошел турнир по шашкам среди детей дошкольного и младшего школьного возраста.

В Центре культуры и спорта «Измайлово» в начале марта состоялся турнир по шашкам среди детей района. В нем приняли участие 15 мальчишек и девчонок дошкольного и младшего школьного возраста.

Руководитель секции Владимир Михайлов перед началом стартов рассказал ребятам правила игры и самого турнира, после чего прошла жеребьевка и дети сели за доски, начали состязания.

Страсти кипели почти в каждой партии: ребята выигрывали друг у друга с переменным успехом. Девочки не отставали от мальчиков и разыгрывали хитрые комбинации. Победили в итоге сильнейшие и ребята, проявившие максимум сообразительности. Впрочем, проигравших в этот день не было. Всем участникам турнира вручили грамоты, а победителям еще и медали.