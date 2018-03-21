Слуцкий: «Большая часть талантливой молодёжи теряется из-за отсутствия соревнований» 

Во вторник, 20 марта, в рамках «Студенческого футбольного фестиваля» визит в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова нанес известный российский тренер Леонид Слуцкий. Слова тренера о молодом российском поколении футболистов передает корреспондент портала "Евро-футбол.ру" Белла Гаургашвили.
— Молодое поколение футболистов в возрасте до семнадцати лет многократно становилось победителями чемпионатов Европы, но в основной сборной, да и в профессиональном футболе немногим удалось закрепиться. В чем причина данной проблемы?
— Головин, футболист 96-го года, выигрывавший как раз юношеский чемпионат Европы, попал в сборную. Поэтому кто-то смог, кто-то — нет. И причины бывают разными. Например, во многих европейских странах регулярные соревнования для юношей продолжаются до двадцати трех лет. Так называемые U-23. У нас в семнадцать лет выпускаются из футбольных школ. Причем выпуск из футбольной школы совпадает с выпуском из общеобразовательной школы. После этого юношеские соревнования заканчиваются. Поэтому ребята должны в восемнадцать лет попасть в команды мастеров и конкурировать со взрослыми игроками или попасть в дублирующие составы команд премьер-лиги, а таких всего шестнадцать. Оттого большая часть талантливой молодежи в этом возрасте теряется. Стоит отметить, что РФС уже задумывался о смене системы и переходе к соревнованиям для более взрослых юношей.