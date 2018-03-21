Слуцкий: «Большая часть талантливой молодёжи теряется из-за отсутствия соревнований»

— Молодое поколение футболистов в возрасте до семнадцати лет многократно становилось победителями чемпионатов Европы, но в основной сборной, да и в профессиональном футболе немногим удалось закрепиться. В чем причина данной проблемы?