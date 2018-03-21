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Слуцкий: «Буду только рад видеть в „Витессе“ игроков „Челси“
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Слуцкий: «Буду только рад видеть в „Витессе“ игроков „Челси“ 

Евро-футбол.Ру 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Во вторник, 20 марта, в рамках «Студенческого футбольного фестиваля» визит в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова нанес известный российский тренер Леонид Слуцкий. Слова тренера о сотрудничестве «Витесса» с «Челси» передает корреспондент портала "Евро-футбол.ру" Белла Гаургашвили.
— В связи с тем, что «Витесс» имеет определенную связь с «Челси», будут ли по просьбе английского руководства привлекаться к вашей команде футболисты?
— Во-первых, «Витесс» — это самостоятельный клуб, у которого есть свой владелец, независимый в своих проявлениях. Да, исторически между «Челси» и «Витессом» сложилась связь, но при этом у голландцев нет никаких юридических пересечений с английской командой. Во-вторых, у «Челси» более 40 игроков выступают в арендах. В том же «Халл Сити» у меня было три футболиста из «Челси». После моего ухода они продолжили там играть. «Челси» — это мощная машина с большим именем. У них очень продуктивно работает юношеская система (например, юношеская команда «Челси» обыграла "Реал" Мадрид в Лиге чемпионов), но все рано не все могут попасть в основной состав команды. Поэтому многие игроки выступают в арендах. В «Витессе» в том числе. Например, Матич в свое время выступал в голландской команде. Если в составе «Витесса» будут игроки «Челси», демонстрирующие себя на высоком уровне, я буду только рад. Могу заверить, я буду оценивать уровень мастерства игроков, а не их принадлежность к тому или иному клубу. Нужно понимать, что система аренд существуют и активно используется в мире.
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