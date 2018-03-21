«Рубин» может переехать на Центральный стадион

Матч «Рубин» — «Ахмат», который пройдет 7 апреля, с большой долей вероятности состоится не на «Казань-Арене». Причина — ужасное состояние газона.

После игры со «Спартаком» поле обработали удобрениями и засеяли новыми семенами. Сейчас оно под пленкой. Нужно время, чтобы молодая трава окрепла. Казанский клуб может временно переехать на Центральный стадион или стадион «Рубин» с искусственным газоном, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что на «Казань-Арене» не собираются менять газон перед чемпионатом мира по футболу. Хотя после матча «Рубин» — «Спартак» его не ругал только ленивый. Не сдержался даже главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев : «Не поле, а огород».

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