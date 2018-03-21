Турклуб «Сплав-мастер» из Хорошево-Мневников получил награду от Федерации спортивного туризма Москвы

Федерация спортивного туризма города Москвы наградила победителей и призеров столичных соревнований по спортивному туризму 2017 года.

Представители туристской группы коллектива «Сплав-мастер» Дворца творчества «Хорошево», занявшие на этих соревнованиях второе место, получили грамоты и памятные призы.

— Этот успех — результат многодневного автономного водного похода по Ярославской области в июне 2017 года под руководством Татьяны Росляковой и Михаила Моисеенкова. Поздравляем наших дорогих студийцев и их педагогов и желаем дальнейших спортивных успехов, — отметили в пресс-службе.

Напомним, в туристическом клубе «Сплав-Мастер» занимаются дети от восьми до 18 лет. В программе занятий: соревнования и турслеты в выходные дни с песнями у костра, пешие и лыжные походы с друзьями по Подмосковью, осенний лагерь на берегу Черного моря с ночевками в палатках, зимний лагерь на турбазе в Карелии, летние походы на байдарках и катамаранах по рекам и озерам Подмосковья, Карелии, Урала и многое другое. (вт)