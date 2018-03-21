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Генри Кавилл сбрил усы и посвятил этому «событию» полноценное видео
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Генри Кавилл сбрил усы и посвятил этому «событию» полноценное видео 

Попкорн News 48 минут назад
Фото: Попкорн News
К Генри Кавиллу и его Супермену можно относиться по-разному, как и ко всей киновселенной DCEU в целом, но в одном актеру точно нельзя отказать — в совершенно замечательной самоиронии. Усы Супермена стали источником множества мемов, шуток и просто горячих споров, а Генри Кавилл осознает социальную ответственность своих усов — и поэтому, сбрив их, превратил это в целое событие, посвятив «сбритым, но не забытым» усам отдельное видео. Монолог Кавилла, посвященный собственным усам, вполне достоин какого-нибудь комедийного шоу — тем более что пройтись по неудачной попытке создателей «Лиги справедливости» убрать эти самые усы Генри тоже не забыл. В видео, которое сопровождается отличным хэштэгом #СбритыНоНеЗабыты, Кавилл обращается к своим поклонникам: «Не пугайтесь, это я, Генри Кавилл, периодически супергерой и бывший секретный агент, но теперь — чисто выбритый. Знаю, знаю, узнать меня без усов сложно, порой я и сам себя узнаю с трудом. Мне сложно это признать, но это — не CGI».
#ShavedButNotForgotten
Публикация от Henry Cavill (@henrycavill)
21 Мар 2018 в 2:10 PDT  попкорнnews
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