Кэти Перри перепутали с футболистом

Очередной выход в народ в Бразилии совершила Кэти Перри. По улицам Рио де Жанейро поп-дива прогулялась шортах, сникерсах и носках. Самое смешное, что поклонники не узнали в этой очаровательной девушке, одну из самых популярных артисток планеты. Более того, Парни которые спешили на пляж поиграть в футбол приняли артистку за футболиста, который также торопиться погонять мяч на песке.

И, лишь самые пристальные поклонники распознали в девушке популярную певицу. Однако из вежливости не стали приставать к знаменитости с просьбами о селфи. ;;