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Кэти Перри перепутали с футболистом
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Кэти Перри перепутали с футболистом 

Popcake.tv 40 минут назад
Фото: Popcake.tv
Очередной выход в народ в Бразилии совершила Кэти Перри. По улицам Рио де Жанейро поп-дива прогулялась шортах, сникерсах и носках. Самое смешное, что поклонники не узнали в этой очаровательной девушке, одну из самых популярных артисток планеты. Более того, Парни которые спешили на пляж поиграть в футбол приняли артистку за футболиста, который также торопиться погонять мяч на песке.
И, лишь самые пристальные поклонники распознали в девушке популярную певицу. Однако из вежливости не стали приставать к знаменитости с просьбами о селфи. ;;
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