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Глава РУСАДА: Надо выстроить отношения с WADA и восстановить доверие
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Глава РУСАДА: Надо выстроить отношения с WADA и восстановить доверие 

Советский спорт 32 минуты назад
«Я знаю их (WADA) позицию, она не изменилась. Вопросы не сняты. Еще раз говорю, это прецедент. Если „отпустят“ Россию, то потом какую-то маленькую страну будут „строить“? Нет. Ситуация зашла в тупик, WADA само, как мне кажется, не может выйти из него. WADA же тоже под давлением различных организаций, которые недовольны. Всем надо выходить из ситуации совместно. Одна из моих задач — выстроить нормальные отношения с WADA и восстановить доверие», — цитирует Гануса «Р-Спорт».
Напомним, что РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу в ноябре 2015 года после серии допинг-скандалов в российском спорте.
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